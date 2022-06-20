Татарстан не вошел в десятку самых благополучных регионов по доходам населения

Татарстан не вошел в десятку самых благополучных регионов по доходам населения — по итогам 2021 года республика заняла 11-е место, согласно данным, представленным «РИА Новости».

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в республике составляет 1,89, а доля населения за чертой бедности в 2021 году — 6,2%.

Тройку самых благополучных регионов составили Ямало-Ненецкий автономный округ (показатель — 3,12), Ненецкий автономный округ (2,78) и Москва (2,48). Доля населения за чертой бедности в этих округах составила соответственно 4,7%, 9,5% и 5,6%.

Тройку самых неблагополучных регионов составляют республики Алтай (0,98), Ингушетия (0,95) и Тыва (0,93), они занимают 83—85 места рейтинга. Доля населения за чертой бедности в этих регионах — 22,4%, 29,7%, 29,4% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

В целом по России показатель благополучия составляет 1,59, а доля населения за чертой бедности — 11%. Такие же данные в марте приводил Росстат — по итогам прошлого года у 16,1 млн россиян доходы были ниже границы бедности.

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Маргарита Головатенко