Половина жителей Казани считает, что отпуск супругам лучше проводить вместе

50% жителей Казани считают, что мужу с женой лучше ездить в отпуск вместе и только изредка отдыхать друг от друга. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

43% казанцев убеждены, что супруги должны проводить отпуск только вместе. 5% думают, что лучше отдыхать вместе и изредка в одиночку, а 2% уверены, что полезен исключительно раздельный отпуск.

При этом 19% жителей столицы Татарстана не возражают против курортных романов, но 48% относятся к ним негативно. Среди мужчин оказалось больше тех, кто одобряет такое — 32% против 10% женщин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно другому исследованию, 46% россиян радуются за коллег, когда те уходят в отпуск. 15% респондентов напротив грустят, когда сослуживцы отсутствуют на рабочем месте. Еще 12% завидуют, так как тоже хотят отдохнуть.

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Дарья Акимова