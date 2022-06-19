Губернатор Курской области заявил, что украинский беспилотник сбросил боекомплект около хутора Кучеров

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский беспилотник сбросил боекомплект у хутора Кучеров Беловского района. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его telegram-канал.

По его словам, это произошло около полудня. Поврежден один из домов на окраине населенного пункта. В нем разбиты оконные стекла, сломан забор домовладения. Никто из местных жителей не пострадал.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

6 июня село Теткино в Курской области подверглось обстрелу. сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. Кроме того, были повреждения на территории сахарного завода.



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Дарья Акимова