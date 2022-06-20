Сегодня в Татарстане дождь, сильный ветер и до +23 градусов
В понедельник, 20 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами дожди, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем воздухе прогреется до +18..+23 градусов. В Набережных Челнах максмальная температура воздуха составит +20 градусов.
В отдельных районах Татарстана ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Местами возможны порывы до 15—20 м/с, днем локально до 23 м/с.
Метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18°С. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.
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