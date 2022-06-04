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В Казани реконструируют мемориальный комплекс возле парка Горького

11:41, 04.06.2022
В Казани реконструируют мемориальный комплекс возле парка Горького
Фото: Максим Кокунин

В Казани началась реконструкция мемориального комплекса на площади перед парком культуры и отдыха имени Горького. Рабочие меняют плитку и разбирают старые ступени.

Мемориальный комплекс включает в себя Вечный огонь, памятник Неизвестному Солдату и металлическую стелу — монумент «Павшим за Советскую власть» высотой 30 метров.

Фото: Максим Кокунин

Рабочие также обновляют надписи, очищая их от пыли и нанося новые слои краски.

Фото: Максим Кокунин

В начале года в Советском районе Казани демонтировали мемориальный комплекс из-за строительства, которое ведется рядом с ним. Элементы зоны, чтобы их не повредили, отправили на временное хранение в Татвоенкомат. Мемориальный комплекс обещали восстановить в 2024 году.

Максим Кокунин
ОбществоКультура Татарстан

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