В Казани реконструируют мемориальный комплекс возле парка Горького
В Казани началась реконструкция мемориального комплекса на площади перед парком культуры и отдыха имени Горького. Рабочие меняют плитку и разбирают старые ступени.
Мемориальный комплекс включает в себя Вечный огонь, памятник Неизвестному Солдату и металлическую стелу — монумент «Павшим за Советскую власть» высотой 30 метров.
Рабочие также обновляют надписи, очищая их от пыли и нанося новые слои краски.
В начале года в Советском районе Казани демонтировали мемориальный комплекс из-за строительства, которое ведется рядом с ним. Элементы зоны, чтобы их не повредили, отправили на временное хранение в Татвоенкомат. Мемориальный комплекс обещали восстановить в 2024 году.
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