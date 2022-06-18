Волонтер рассказала, какие трудности с передвижением автобусов возникали на Ironstar в Казани

Волонтер соревнований Ironstar в Казани Алена Аверина поделилась своими впечатлениями от участия в состязаниях.

— Мне все очень понравилось. Я уже не в первый раз принимаю участие в подобных соревнованиях, — рассказала девушка.

Она стояла на точке, где проезжали велосипедисты. Волонтерам необходимо было встречать спортсменов аплодисментов, поддерживать их.

— Было очень приятно получать от них обратную связь. Когда они ехали они показывали нам руками «лайк», махали руками, говорили спасибо.

Фото: realnoevremya.ru

Алена призналась, что любит принимать участие в подобных соревнованиях за обратную связь от участников.

— Трудности лишь были с передвижением автобусов. Они останавливались там, где дорога была перекрыта. Но люди, не обращая на наши сигналы — свисты — перебегали дорогу. Мы очень переживали за это, потому что они могли получить серьезные ушибы.

Сегодня в столице Татарстана прошел заключительный день международных соревнований по триатлону. В них принимали участие 1,5 тысяч человек. Видеорепортаж с места событий — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина