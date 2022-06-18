Глава «Роснефти» считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство

Европа, вводя санкции против России, совершает энергетическое самоубийство. Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

— Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США, — отметил он.

Фото: pxhere.com

Отказываясь от нефти и газа из России, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире. Это подрывает ее уровень конкурентоспособности, экономический потенциал, пишет «РИА Новости».

На этой неделе председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что мир может снова разделиться на «своих» и «чужих» из-за новой холодной войны. Эпоха глобализации в прежнем виде завершилась, а Россию будут пытаться ограничивать в допуске на мировой рынок.

Татьяна Леухина