Татарстан и Якутия представят совместный фильм на фестивале мусульманского кино

Фото: Илья Репин (архив)

Глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова сообщила, что у деятелей кино Татарстана и Якутии есть идея снять совместную киноленту.

Произведение какого именно автора будет положено в основу сценария Айтуганова называть намеренно не стала, отметив, что интрига раскроется в ходе проведения Международного фестиваля мусульманского кино в сентябре этого года и на международном питчинге кинопроектов:

— То, что у нас есть давнее желание снять кино и с Башкортостаном, и с Якутией — это сейчас уже выливается в конкретные проекты. В этом году на питчинг Башкортостан совместно с Татарстаном подал заявку, а с Якутией будем это обсуждать как раз во время нашего визита. Мы надеемся, что если есть старт, то будет и финиш, — рассказала она.

Фото: Максим Платонов (архив)

22 и 23 июня жители Якутска смогут посмотреть фильмы, снятые в Татарстане. Показ пройдет в рамках дней Татарстана в Якутии, приуроченных к празднованию 100-летия образования Якутской АССР. В честь этого республиканские кинодеятели отправятся в Якутск в составе большой делегации во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



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Ангелина Панченко