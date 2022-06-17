В некоторых домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду
21 июня в некоторых частных домах Советского района Казани прекратится подача воды почти на сутки. Об этом предупреждает мэрия города.
Так, с 9:00 21 июня до 6:00 22 июня отключится водоснабжение в домах по адресам:
- ул.Бухарская, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32;
- все дома поселка Дальний по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Шахтерская.
Ограничение связано с переврезкой участка водопровода.
Власти Казани опубликовали график отключений горячего водоснабжения в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», на июнь этого года. Оно началось с 7 июня. С полным графиком можно ознакомиться на сайте мэрии.
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