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В некоторых домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду

23:28, 17.06.2022
В некоторых домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду
Фото: realnoevremya.ru (архив)

21 июня в некоторых частных домах Советского района Казани прекратится подача воды почти на сутки. Об этом предупреждает мэрия города.

Так, с 9:00 21 июня до 6:00 22 июня отключится водоснабжение в домах по адресам:

  • ул.Бухарская, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32;
  • все дома поселка Дальний по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Шахтерская.

Ограничение связано с переврезкой участка водопровода.

Власти Казани опубликовали график отключений горячего водоснабжения в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», на июнь этого года. Оно началось с 7 июня. С полным графиком можно ознакомиться на сайте мэрии.

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Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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