Объем выдачи автокредитов в Татарстане обрушился на 40%

В Татарстане в январе-апреле 2022 года объем выданных автокредитов упал на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Вместе с этим Татарстан по итогам первых четырех месяцев 2022-го занимает пятое место среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования — в республике их выдали на 8,2 миллиарда рублей. В январе-апреле 2021 года эта цифра оценивалась в 13,7 миллиарда.

На первом месте по объему автокредитования по итогам января-апреля оказалась Москва — 28,2 миллиарда рублей, что на 34,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. На второй строчке Московская область (18,3 миллиарда, -32,1%), на третьей — Санкт-Петербург (15,5 миллиарда, -37,5%), на четвертой — Краснодарский край (10,4 миллиарда, -34,3%).

Наиболее существенную динамику снижения объемов автокредитования зафиксировали в Свердловской (-49,9%), Самарской (-45,0%) и Челябинской (-44,1%) областях. В Пермском крае показатель упал на 41,3%, а Ленинградской области на 40,4%.

Фото: Максим Платонов

— Столь существенное сокращение выдачи в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой ставки ЦБ, а также риск-политикой банков, которые продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в январе-апреле 2022 года выдано автокредитов на сумму 221,2 миллиардов рублей. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, но на 11,3% больше, чем за первые четыре месяца пандемийнного 2020 года.

Согласно одному из последних исследований, каждый шестой житель Казани не планирует экономить на покупке автомобиля. Так, 16% жителей столицы Татарстана готовы воспользоваться кредитом, если не уложатся в бюджет при покупке машины.



Татьяна Демина