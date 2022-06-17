Товарооборот Татарстана и Астраханской области составляет 500 млн рублей

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Об этом сообщает его пресс-служба.

На переговорах Минниханов рассказал, что товарооборот между регионами составляет примерно 500 млн рублей. По его словам, Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества в сфере машиностроения, автомобилестроения и судостроения, а также готов поставлять в область автомобильные шины, холодильное оборудование и товары народного потребления.

Также президент предложил использовать возможности федеральной торговой площадки «ЗаказРФ» и реализуемый проект «Республиканский маркетинговый центр — центр импортозамещения». Затем он пригласил Бабушкина принять участие в Международном цифровом форуме Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 21 по 24 сентября.

Помимо этого, стороны решили сформировать совместную рабочую группу по подготовке и проведению Всероссийского сельского сабантуя — 2023. Он пройдет в Астраханской области.

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня также Рустам Минниханов и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о запуске в Татарстане проекта карты жителя на полях ПМЭФ. Выдача карт жителя на базе платежной системы «Мир» начнется уже в этом году.

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Дарья Акимова