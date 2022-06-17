Иностранные спортсмены примут участие в соревнованиях Ironstar в Казани

Фото: Олег Тихонов

Генеральный директор Ironstar Андрей Кавун рассказал, что в качестве участников соревнований по триатлону в Казани, помимо россиян, заявлены также спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья.

— Есть представители Испании, Казахстана, Армении, Великобритании. Нам всегда приятно, когда старт является мультинациональным. И конкуренция будет не только среди российских участников, но и международных, — отметил он.

Фото: Олег Тихонов

Кавун также сообщил, что в соревнованиях по триатлону Ironstar, которые пройдут завтра в Казани, около 10% участников впервые выйдут на дистанцию. По его словам, 150 человек, из которых 50 приехали в Казань из других районов Татарстана, впервые станут триатлетами.

Всего в соревнованиях по триатлону в Казани примут участие более 1 500 человек. Турнир пройдет на дистанциях в 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег) и Olympic (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка, 10 км — бег).

На «полужелезной» и олимпийской дистанциях участникам предстоит преодолеть три этапа: плавательный, велогонку и беговой.

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Максим Кокунин