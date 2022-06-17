Каждый десятый участник Ironstar в Казани примет участие в триатлоне впервые в жизни

Фото: Олег Тихонов

В соревнованиях по триатлону Ironstar, которые пройдут завтра в Казани, около 10% участников впервые выйдут на дистанцию. Ранее они триатлоном не занимались, рассказал генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

По его словам, 150 человек, из которых 50 приехали в Казань из других районов Татарстана, впервые станут триатлетами.

Фото: Олег Тихонов

— Всегда приятно, я думаю, тем, кто отвечает в регионе за организацию мероприятия, что этот вид спорта культивируется в самом регионе, в городе, в котором все это проводится. Уверен, что и погода будет хорошая, и эмоции от всех участников будут максимальные, — сказал Кавун.

Всего в соревнованиях по триатлону в Казани примут участие более 1 500 человек. Турнир пройдет на дистанциях в 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег) и Olympic (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка, 10 км — бег).

На «полужелезной» и олимпийской дистанциях участникам предстоит преодолеть три этапа: плавательный, велогонку и беговой.

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Артем Гафаров