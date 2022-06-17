Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
— Конечно, это подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ, - приводит «Интерфакс» ее слова.
Ляйен отметила, что Киеву необходимо укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.
Окончательное решение о предоставлении этого статуса Украине должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.
Кроме того, Еврокомиссия проголосовала за аналогичное решение в отношении Молдовы. Грузии пока статус кандидата не дали.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз 28 февраля. Европарламент на следующий день поддержал резолюцию статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру опросник для начала переговоров, первую часть ответов Зеленский уже отправил в Брюссель.
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