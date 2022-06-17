В России за сутки выявили 3 373 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус выявили у 3 373 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 18 391 797 случаев заражения COVID-19.

Госпитализировали с коронавирусом еще 1 370 россиян. Это на 4,9% меньше по сравнению с 16 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выписано в связи с выздоровлением за последние сутки 4 228 пациентов. Всего в России выздоровели 17 815 024 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 еще 63 жителя России. С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 380 333 россиян.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 17 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина