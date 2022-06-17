В Татарстане приставы взыскали более 655 млн рублей по налоговым платежам

С начала текущего года судебные приставы Татарстана наложили почти 1,5 тысячи арестов на движимое и недвижимое имущество должников на общую сумму более 420 млн рублей. Всего в этом году взыскали более 655 млн рублей задолженности по налогам.



Судебный пристав вправе наложить арест на имущество должника. Так, должник из Альметьевского района в течение 10 дней после ареста автомобиля Hyundai Sonata полностью погасил долг перед налоговой инспекцией. Сумма задолженности — более 204,5 тыс. рублей. Машину вернули должнику.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанская фирма, задолжавшая почти 6,5 млн рублей, долг не оплатила. Два арестованных автомобиля — Kia Rio и Renault Duster — реализуют на торгах в счет погашения долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

В конце мая в Казани судебные приставы арестовали автомобиль Porsche 911 Carrera 4 S, хозяин которого задолжал физлицу 4,7 млн рублей. Машину нашли удалось обнаружить накануне во время рейда с помощью приложения «Мобильный розыск».

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Татьяна Леухина