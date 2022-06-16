В ДНР намерены ввести режим особой экономической зоны

Председатель правительства Донецкой Народной республики Виталий Хоценко заявил, что ДНР планирует создать на своей территории особую экономическую зону по образцу Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, регион будет все больше и больше интегрироваться с Россией. Кроме того, у ДНР есть много возможностей адаптировать законодательство под инвестора, вплоть до обнуления всех налогов.

Свободные экономические зоны появились в Крыму и Севастополе в 2015 году. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет, земельного налога — на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, резидентам СЭЗ предоставляются земельные участки без проведения торгов.

Фото: wikipedia.org

Сегодня министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соглашения о сотрудничестве, предполагающем формирование условий для восстановления жилья и инфраструктуры. Оно позволит обеспечить развитие взаимодействия в сферах архитектуры, градостроительства, ЖКХ и управления капитальными вложениями.

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Дарья Акимова