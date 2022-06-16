Роспотребнадзор Татарстана назвал пять пляжей, вода которых не соответствует нормам
Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело исследование воды на пляжах республики и выявило пять мест, где качество воды не соответствует гигиеническим требованиям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По состоянию на 15 июня по санитарно-химическим показателям показывают несоответствие городские пляжи Казани (пляж «Нижнее Заречье»), Набережных Челнов и Мензелинска, по микробиологическим показателям — городской пляж в Зеленодольске и пляж в Камско-Устьинском районе.
Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания. Роспотребнадзор не рекомендует купаться на этих пляжах.
Как на днях рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, аномально холодный май отодвинул начало купального сезона в Татарстане. Температура воды в Куйбышевском водохранилище вблизи Казани составляет пока +15 градусов Цельсия, а купаться лучше при температуре воды +20 градусов и выше.
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