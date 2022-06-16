ВТБ и Роспотребнадзор договорились о сотрудничестве

Банк ВТБ и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

ВТБ совместно с Роспотребнадзором планируют запустить проекты по повышению финансовой грамотности среди потребителей, развивать социальные программы и сотрудничать в области экологических инициатив.

Андрей Костин прокомментировал событие так:

«Развитие социальных проектов занимает одно из центральных мест в стратегии банка ВТБ. Сотрудничество с Роспотребнадзором позволит нашим усилиям быть более адресными и эффективными. ВТБ — активный участник системы социальных выплат. Мы осуществляем их без комиссий и также предлагаем бонусные услуги для пенсионеров и других льготных категорий граждан. Уверен, что объединение наших компетенций с Роспотребнадзором внесет свой вклад в рост качества жизни общества».



Банк ВТБ (ПАО)

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