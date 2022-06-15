В Казани ограничат движение по улицам Академической и Шмидта

В Казани на улицах Академической и Шмидта частично ограничат движение для пешеходов и транспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 17 по 29 июня движение закроют по проезжей части и тротуару по улице Шмидта возле домов №1а корп. С, возле домов №3, 8 по улице Чехова, возле дома №53 по улице Достоевского и дома №19 по улице Зинина.

Работы по устройству коммуникаций будут проходить поэтапно.

С 30 июня по 5 июля частично закроют тротуар по улице Академической возле дома №3 по улице Вишневского.

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Вчера власти города сообщили об ограничении движения по улице Сахарова в связи с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.



Татьяна Леухина