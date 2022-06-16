В воздухе Казани зафиксировали двукратное превышение концентрации формальдегида

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №4 по ул. Болотникова. Она оказалась превышена почти в два раза — 0,104 мг/кубометр при допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.

Скриншот tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 15 июня по 7 часов 16 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина