Некоторые дома Советского района Казани на несколько дней останутся без газа

В Советском районе Казани в некоторых многоквартирных жилых домах микрорайона Азино и частных домах в поселке Вознесенское временно отключат газоснабжение. Об этом предупреждает мэрия города.

Отключения газа в домах связано с переврезкой газопроводов, которые попадают под строительство Вознесенского тракта и первого участка второй линии казанского метрополитена. Его не будет с 8 утра 20 июня до окончания работ 24 июня.

В Азино без газоснабжения временно останутся дома по адресам:

проспект Победы, 76, 80, 84, 88, 98, 102, 106.

улица Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24.

улица Минская, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 73.

Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

улица Юлиуса Фучика, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145.

улица Чишмяле, 1, 9, 11, 12, 15, 17, 21.

Фото: Максим Платонов (архив)

В поселке Вознесенское газоснабжение отключат по адресам:

все дома переулков Армут, Баланлык, Гаиля, Дивный, Загадочный, Иман, Кардашлек, Лавровый, Ташлык, Тружеников, Экият, Ялан.

все дома улиц 65 лет Победы, Аргамак, Ахмет-Хана-Султана, Бастионная, Добротная, Дэртле, Зарничная, Ивана Кабушкина, Кардашлек, Миляше, Назлы, Связная, Снайперская.

улица Яфраклы, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34а, 38, 42, 42а, 44, 46, 46а, 50, 50а, 50б, 50в, 56 кв.1, 58 кв.2, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 66, 70, 76.

Накануне газ отключали в некоторых частных домах Приволжского района Казани. Это было связано с работами по замене газораспределительного пункта.



Татьяна Демина