Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, шквалистый ветер и до +27 градусов

В пятницу, 17 июня, в Татарстане ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, местами сильные, и гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем воздух в Татарстане прогреется до +22... +27 градусов. В Казани ожидается от +22 до +24 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +23... +27 градусов.



Фото: Максим Платонов

Синоптики предупреждают татарстанцев о граде в отдельных районах Татарстана. При грозе местами возможны шквалистые усиления ветра до 15—20 м/с. Локально они могут достигать 24 м/с.

Напомним, метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары — температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18°С. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.

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Татьяна Демина