Жительница Альметьевска взяла кредиты на миллион и перевела мошенникам

О хищении 1,1 млн рублей заявила в полицию жительница Альметьевска. Потерпевшая рассказала, что сама перевела эти деньги, поскольку была уверена — выполняет инструкции сотрудников банка и помогает в поимке аферистов.



В МВД Татарстана уже установили — действительно, женщине звонила неизвестная, назвалась сотрудником банка и сообщила, что некие неизвестны оформили на имя клиентки кредит и сейчас занимаются оформлением еще и кредитной карты. Чтобы «опередить» преступников, женщине предложили срочно оформить кредит на ту же сумму самой, обналичить и перести на некий «защищенный» счет. В результате та перевела сначала 120 тысяч, а затем еще 172 тысячи со свежеполученной кредитной карты.

А дальше в игру с обманутой вступил лжесотрудник правоохранительных органов — благодарил за сотрудничество, обещал, что мошенники будут задержаны. Но заявил — на имя «помощницы силовиков» неизвестные успели оформить еще один кредит — на 1 млн 147 тысяч рублей под залог автомобиля. «Перехитрить злодеев» лжеполицейский предложил по старой схеме — оформить кредит самой. Правда, даме в банке одобрили лишь 815 тысяч рублей, а не больше. С деньгами она рассталась в тот же вечер — перевела на указанный счет. А затем получила СМС-ку, что этот кредит закрыт и успокоилась.

Однако через неделю из банка пришло уже подлинное сообщение с напоминанием о дате платежа по кредиту. Но и тогда ни в полицию, ни в банк клиентка не пошла — связалась с теми, с кем общалась лишь по телефону. А ее попросили перевести еще 200 тысяч, а после отказа заявили — документы направлены в «отдел судебных разбирательств по мошенничеству». Таких отделов в госорганах не существует.

Лишь после этого обманутая обратилась к силовикам. Возбуждено уголовное дело.

По схожей схеме в прошлом году аферисты выманили 13 млн рублей у действующего подполковника полиции Казани и ее родителей. Причем в том деле следователи обнаружили «украинский» след.