На благоустройство пляжей и мест отдыха у воды в Кировском районе Казани потратят более 1,7 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Кировском районе Казани этим летом планируют благоустроить пляжи и места отдыха у воды. На это из городского бюджета готовы направить более 1,7 миллиона рублей.

На озере Глубоком планируют демонтировать старые и установить новые зеленые урны. Часть имеющихся урн отремонтируют. Обновят и кабины для переодевания, скамейки и мусорные контейнеры для сбора ПЭТ.

Аналогичные ремонтные работы пройдут и на озере Изумрудном. Там же установят солнцезащитные зонты. Благоустроят и пляж «Заречье». Там также появятся новые урны, информационные стенды и скамейки.

Для пляжей планируется закупить 14 информационных стендов, 12 скамеек, пять урн и один контейнер для сбора отходов ПЭТ. На объектах необходимо собирать случайный мусор, очищать от него урны, берега и водную поверхность. Урны требуется протирать тряпкой от пыли и грязи.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заказчик — администрация Кировского и Московского районов Казани. Работы необходимо выполнять до конца этого лета, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, в Казани для купания доступны пять муниципальных пляжей:

«Озеро Комсомольское»;

«Озеро Большое Лебяжье»;

«Нижнее Заречье»;

«Локомотив»;

«Озеро Глубокое».

Как рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, аномально холодный май отодвинул начало купального сезона в Татарстане. Температура воды в Куйбышевском водохранилище вблизи Казани составляет пока +15 градусов Цельсия, а купаться лучше при температуре воды +20 градусов и выше



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Татьяна Демина