Казань стала первым городом России, где тестируются новые автобусы МАЗ с кондиционерами

Фото: Комитет по транспорту Казани

Казань оказалась первым городом в России, куда на тестирование приехали новые автобусы МАЗ-203047. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе городской администрации.

— С инициативой выступила компания-производитель. Тестовая эксплуатация транспортных средств разных производителей является стандартной практикой. Казань — первая среди городов России, где тестируется этот автобус, — пояснили в мэрии Казани.

О начале тестирования нового транспорта сообщалось 2 июня. Качество нового автобуса должны оценить и пассажиры, для этого автобусы четыре недели будут ходить на маршрутах ПАТП №2, две недели — на маршрутах КПАТП №9.

Автобусы МАЗ-203047 в Новополоцке. Фото: maz.by

— Отметим, что безопасность и комфорт пассажиров являются приоритетом, и в будущем при плановом обновлении подвижного состава будут рассматриваться автобусы, оснащенные в том числе системами кондиционирования, — рассказали в пресс-службе мэрии Казани.



Особенность МАЗ-203047 в том, что он состоит из китайских, а не европейских комплектующих. Вместимость автобуса — 101 человек, в нем предусмотрены 32 сидячих места.

Артем Гафаров