В метрополитене Казани установили терминалы для активации транспортных карт

В вестибюлях станций Казанского метрополитена поставили терминалы для самостоятельной активации отложенного пополнения на транспортной карте. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Они находятся в свободном доступе в кассах. Для того чтобы активировать карту, ее необходимо приложить к экрану терминала. После этого произойдет активация, и пассажир сможет уже ею оплатить проезд.

Отмечается, что оплата тарифа проходит онлайн, активация — в пунктах транспортной карты.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn

С 30 мая в метрополитене Казани выросла стоимость проезда. При оплате наличными она теперь составляет 36 рублей, но при оплате транспортной картой на 100 и более поездок — 23 рубля.

Дарья Акимова