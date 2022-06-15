В Татарстане с начала купального сезона утонули четыре человека

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане с 1 июня на водных объектах во время купания в необорудованных местах погибли четыре человека. В их числе один ребенок, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Купальный сезон в Татарстане стартовал 1 июня. На сегодняшний день в республике работают 15 муниципальных пляжей, в том числе пять в Казани:

пляж «Озеро Комсомольское»;

пляж «Озеро Большое Лебяжье»;

пляж «Нижнее Заречье»;

пляж «Локомотив»;

пляж «Озеро Глубокое».

До конца июня в Татарстане планируется открыть 22 муниципальных пляжа. Еще один пляж начнет работать на территории студенческого лагеря.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В прошлом году за время купального сезона на водоемах Татарстана зарегистрировали 81 происшествие — погибли 68 человек, в их числе шесть детей. Спасателям удалось достать живыми из воды 23 человек, девять из которых дети.



Татьяна Демина