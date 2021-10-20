За время купального сезона на водоемах Татарстана погибли почти 70 человек

За время купального сезона на водоемах Татарстана было зарегистрировано 81 происшествие, в них погибли 68 человек, в их числе 6 детей. Спасателям удалось достать живыми из воды 23 человека, девять из которых дети, рассказал на брифинге, посвященном закрытию сезона, главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По сравнению с прошлым годом число погибших несколько выросло — тогда вода унесла жизни 64 жителей республики, в том числе 9 детей, были спасены 22 человека.

В целом с начала года, подчеркнул он, на водоемах Татарстана произошло 107 происшествий и погибли 86 татарстанцев.



Основными причинами гибели спикер назвал купание в необорудованных для этого местах, где нет профессиональных спасателей. На втором месте — купание в состоянии алкогольного опьянения.

Ангелина Панченко