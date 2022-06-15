20 июня в Челнах состоится мероприятие «Ночь науки»

Фото: Олег Тихонов (архив)

20 июня в Набережных Челнах состоится мероприятие проекта Казанского федерального университета для детей и взрослых «Ночь науки». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Оно пройдет с 18.00 до 22.00 в Инжиниринговом центре КФУ по адресу проспект Мира, 13а. Гости смогут посетить зоны с промышленной робототехникой, удивительным электричеством и основами бережливого производства, а также игровые и интерактивные площадки, мастер-классы, лекции и принять участие в различных опытах и экспериментах.

Фото: nabchelny.ru

На днях глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил создать цифровой сервис, с помощью которого молодежь сможет бронировать пространства вузов для своих нужд и проведения мероприятий. Он добавил, что также следует проработать возможность использования образовательными организациями инфраструктуры друг друга на основании специальных соглашений.



Дарья Акимова