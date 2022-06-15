16 июня в Казани Дед Мороз из Великого Устюга устроит детям летний Новый год

Фото: Максим Платонов (архив)

16 июня в Казань приедет Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы поздравить детей с началом лета. Об этом сообщила пресс-служба мультиплатформенного оператора «Триколор».

Праздник состоится в ТЦ KazanMall по адресу улица Павлюхина, 91 с 16:00 до 18:30. Вход свободный. Посетителей ожидает программа с квестом и мастер-классами. Дети и их родители смогут поделиться с Дедом Морозом своими самыми заветными желаниями и сделать фото на память. Отмечается, что никто не останется без подарка.

Такое мероприятие станет третьим в туре Деда Мороза по российским городам. 1 июня сказочный персонаж посетил Москву, 5 июня — Санкт-Петербург, 19 июня приедет в Екатеринбург.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

15 декабря в Казань приезжал поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Каждый желающий мог приехать на вокзал для встречи с ним. На перроне была организована праздничная программа. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Дарья Акимова