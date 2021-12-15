К нам приехал Дед Мороз: как на казанском вокзале встречали поезд из Великого Устюга

Сегодня в столицу Татарстана прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Каждый желающий мог приехать на вокзал для встречи главного зимнего волшебника страны. На перроне была организована праздничная программа. Те, кто приобрел билеты, смогли окунуться в сказку и пройти в поезд волшебника, который представляет из себя выездную резиденцию. Там есть как вагоны для игр и квестов, так и вагон-приемная, вагон-ресторан, где подают блюда по рецептам Деда Мороза, вагон-лавка с сувенирами. Поезд пробудет в Казани до 19.00. Всего он должен посетить 36 российских городов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым