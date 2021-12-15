К нам приехал Дед Мороз: как на казанском вокзале встречали поезд из Великого Устюга

16:48, 15.12.2021 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в столицу Татарстана прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Каждый желающий мог приехать на вокзал для встречи главного зимнего волшебника страны. На перроне была организована праздничная программа. Те, кто приобрел билеты, смогли окунуться в сказку и пройти в поезд волшебника, который представляет из себя выездную резиденцию. Там есть как вагоны для игр и квестов, так и вагон-приемная, вагон-ресторан, где подают блюда по рецептам Деда Мороза, вагон-лавка с сувенирами. Поезд пробудет в Казани до 19.00. Всего он должен посетить 36 российских городов.


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