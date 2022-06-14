«КАМАЗ» сыграет с «Рубином» и «Нефтехимиком» на первых сборах

Челнинский «КАМАЗ» продолжает летние сборы после выхода из отпуска и готовится к новому сезону в ФНЛ. Пресс-служба «автозаводцев» опубликовала планы команды на первый этап сборов.

Первые сборы пройдут с 12 по 24 июня в Набережных Челнах на базе в парке «Гренада». В эти дни челнинцы сыграют три контрольные встречи:

17 июня — с нижнекамским «Нефтехимиком»,

20 июня — с ульяновской «Волгой»,

24 июня — с казанским «Рубином».

Напомним, 6 июня стало известно, что «КАМАЗ» подтверждает свое участие в чемпионате ФНЛ в новом сезоне. Челнинский клуб заменит прекративший свое существование «Спартак-2», хотя по итогам прошлого сезона вылетала из ФНЛ в ФНЛ-2, заняв итоговое 17-е место.

«Рубин» вылетел из РПЛ в ФНЛ напрямую, заняв итоговое 15-е место в таблице. «Нефтехимик» в прошлом сезоне Футбольной национальной лиги занял 8-е место.