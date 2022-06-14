Госдума приняла закон об усилении ответственности за нанесение повторных побоев

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон об усилении ответственности за нанесение побоев для граждан с судимостью за преступления, связанные с насилием. Об этом сообщает RT.

По закону, за побои, которые совершаются третий раз и больше, преступнику грозят обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до шести месяцев.

Дополняется статья 116.1 УК РФ частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем со здоровьем, указанных в статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова