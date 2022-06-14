ЕСПЧ присудил более €64,4 тысячи брату казанца, погибшего после пыток в отделе полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €64 400 брату казанца, умершего после пытки «ласточка» в отделе полиции. Суд установил, что власти нарушили статью 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь и запрет пыток).

1 февраля 2012 года замдиректора Казанского техникума ж/д транспорта Павла Дроздова доставили в отдел полиции «Юдино». Там пятеро полицейских били мужчину, а затем, надев наручники, связали его в позе «ласточка» с помощью ремня и веревок.

Вскоре Дроздов умер. Несмотря на запись с камер видеонаблюдения, СК возбудил уголовное дело лишь через восемь месяцев. Четырем полицейским объявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) лишь в 2017 году, после обращения брата погибшего в ЕСПЧ. Все четверо полицейских получили условные сроки, а пятый фигурант покончил с собой.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе житель Казани Артем Яруллин отсудил в Европейском суде по правам человека €15 тысяч за то, что ему сломали руку в вытрезвителе 13 лет назад.



Татьяна Леухина