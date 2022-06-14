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В России зарегистрировали 2 797 новых случаев коронавируса

11:12, 14.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 2 797 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России зарегистрировали 2 797 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 18 382 380.

Выздоровели 3 324 человека за минувшие сутки, всего — 17 801 569. Госпитализировали 708 пациентов с COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умер 61 человек за сутки. Сначала пандемии COVID-19 унес жизни 380 137 россиян, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 14 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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