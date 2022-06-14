В России зарегистрировали 2 797 новых случаев коронавируса
В России зарегистрировали 2 797 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 18 382 380.
Выздоровели 3 324 человека за минувшие сутки, всего — 17 801 569. Госпитализировали 708 пациентов с COVID-19.
Умер 61 человек за сутки. Сначала пандемии COVID-19 унес жизни 380 137 россиян, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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