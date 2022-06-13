Татарстанцы стали реже жениться и разводиться

Фото: Максим Платонов

Число браков в Татарстане сократилась почти на 4%

В Татарстане в январе-апреле 2022 года зафиксировано снижение количества зарегистрированных браков. За первые четыре месяца этого года поженились за 213 пар меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-апрель этого года в Татарстане зарегистрировали 5 503 брака, в то время как за этот же период 2021-го поженились 5 716 пар. Таким образом, количество молодожёнов сократилось на 3,7%, подсчитало «Реальное время», проанализировав данные Росстата.

Фото: Максим Платонов (архив)

Стоит отметить, что в апреле 2022 года зафиксирован незначительный рост числа браков в Татарстане — поженились 1 493 пары. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда свидетельства о заключении брака в республике выдали 1 446 раз.



Напомним, что по итогам первого квартала 2022 года в Татарстане количество зарегистрированных браков сократилось на 6,1%. В республике за первые три месяца этого года свадьбы сыграли 4 010 пар, в то время как за январь — март 2021-го в республике появилось 4 270 новых семей.



Татарстан по числу бракосочетаний опередила Башкирия

По количеству зарегистрированных в январе-апреле 2022 года браков Татарстан занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Республику опередил соседний Башкортостан, где за это же время сыграли 5 636 свадеб. Их число по сравнению с январем-апрелем прошлого года сократилось лишь на 1%. Но при этом там выросло и число разводов, о чем речь пойдет ниже.

В ПФО самое заметное снижение числа регистраций брака по итогам первых четырех месяцев 2022 года зафиксировано в Марий Эл. В республики за это время поженились 681 пара, что на 12% меньше, чем за январь-апрель прошлого года.

В целом снижение числа регистраций брака по итогам января-апреля 2022 года зафиксировали в большинстве регионов ПФО:

Марий Эл (-12%, 681 брак).

Удмуртия (-9,1%, 1 773 брака).

Оренбургская область (-8,1%, 2 776 браков).

Ульяновская область (-7,8%, 1 410 браков).

Мордовия (-5,6%, 713 браков).

Татарстан (-3,7%, 5 503 брака).

Кировская область (-2,5%, 1 537 браков).

Пермский край (-2,4%, 4 116 браков).

Башкирия (-1%, 5 636 браков).

Фото: Максим Платонов

Лишь в пяти из 14 регионов ПФО по итогам первых четырех месяцев 2022 года выросло количество регистраций брака. «Реальное время» приводит их список:

Саратовская область (+9,9%, 3 011 браков).

Пензенская область (+6,6%, 1 495 браков).

Hижегородская область (+6,4%, 4 242 брака).

Самарская область (+4,5%, 4 319 браков).

Чувашия (+0,3%, 1 249 браков).

В целом в ПФО число зарегистрированных браков по итогам января-апреля этого года сократилось минимально — всего на 0,7%. В округе поженились 38 461 раз, в то время как за первые четыре месяца 2021-го сыграли 38 740 свадеб.

В Татарстане за четыре месяца брак расторгли 4,5 тысячи пар

Не спешили в начале 2022 года татарстанцы в ЗАГС не только жениться, но и расторгать брак. В республике по итогам января-апреля число разводов сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, в Татарстане за первые четыре месяца распалось 4 515 супружеских пар. За этот же период 2021 года в республике брак расторгли 4 818 раз.

Снижение числа разводов в Татарстане зафиксировали, в частности, в апреле 2022 года. За этот месяц в республике перестали существовать 1 276 семей, что на 4,1% меньше, чем за апрель прошлого года.

Напомним, что за первый квартал 2022 года в Татарстане брак расторгли 3 239 пар. Это на 7,1% меньше, чем в январе-марте 2021-го, когда развелись 3 487 пар.

Число разводов выросло лишь в трех регионах ПФО



По числу разводов, как и по количество зарегистрированных браков, по итогам январе-апреля 2022 года Татарстан занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Республика вновь уступила соседке Башкирии, где за это время развелись 5 202 пар — на 5,2 больше, чем за первые четыре месяца прошлого года.

Наименьшее число разводов за январь-апрель этого года в ПФО зарегистрировано в Мордовии — 729. Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 12,9%.

Реже стали разводиться в большинстве регионов ПФО. В целом в округе число разводов сократилось на 3,1% — с 37 570 в январе-апреле прошлого года до 36 420 за первые четыре месяца 2022-го.

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» приводит список регионов ПФО, где по итогам января-апреля этого года сократилось число разводов:

Мордовия (-12,9%, 729 разводов).

Нижегородская область (-10,1%, 3 991 развод).

Пензенская область (-7,6%, 1 513 разводов).

Удмуртия (-6,8%, 1 674 развода).

Татарстан (-6,3%, 4 515 разводов).

Пермский край (-4,8%, 3 397 разводов).

Самарская область (-4,2%, 4 193 развода).

Саратовская область (-3,8%, 3 015 разводов).

Ульяновская область (-3,6%, 1 569 разводов).

Кировская область (-3%, 1 575 разводов).

Марий Эл (-3%, 734 развода).

Выросло число разводов в первые четыре месяца 2022 года лишь в трех регионов Приволжского федерального округа. Их список:

Оренбургская область (+10,8%, 2 927 разводов).

Башкирия (5,2%, 5 206 разводов).

Чувашия (+1,5%, 1 382 развода).

Татьяна Демина