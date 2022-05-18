В Татарстане на Волге столкнулись теплоход и баржа

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане 17 мая около 20.50, по предварительным данным, на 1383-м км Волги столкнулись теплоход «Волгобалт 203» и баржа «Саратов 2529» — оба судна были груженные щебнем, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



Баржу буксировал тягач «Шлюзовой 57». Теплоход задел баржу левой стороной носовой части судна из-за отказа рулевого управления. Баржа получила повреждения выше ватерлинии в виде вмятины и пробоины размером 5 см. Водотечности корпуса и разлива нефтепродуктов нет. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Маргарита Головатенко