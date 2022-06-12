Возле здания МВД в Мелитополе произошел теракт — пострадали два человека

Фото: Владимир Рогов

Возле здания МВД в Мелитополе украинские боевики совершили теракт. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».

В результате ЧП пострадали два человека, о погибших не сообщается. Позднее стало известно, что мощность взорвавшегося устройства составила 700—800 граммов в тротиловом эквиваленте.

— Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле здания городского управления МВД, — сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств ЧП и поиск виновных.

Фото: официальный канал мэрии города Бердянска в Telegram

Сегодня в Бердянске на трансформаторной станции произошло два взрыва из-за короткого замыкания. В результате ЧП начался пожар, но его удалось быстро потушить.

— Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен, — сказал Рогов.



Артем Гафаров