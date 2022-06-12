На трансформаторной станции в Бердянске произошел пожар

Фото: официальный канал мэрии города Бердянска в Telegram

В Бердянске на трансформаторной станции произошло два взрыва из-за короткого замыкания. В результате ЧП начался пожар, но его удалось быстро потушить. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен, — приводит его слова «РИА Новости».

Вчера в Мелитополе и Херсоне выдали первые российские паспорта. Их получили 25 жителей Херсона.

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Артем Гафаров