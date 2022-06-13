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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков с температурой до +24 градусов

05:29, 13.06.2022
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков с температурой до +24 градусов
Фото: Гидрометцентр Татарстана

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный умеренный.

Днем температура воздуха поднимется до +19... +24 градусов. В Казани, Зеленодольске и Набережных Челнах ожидается до +23 градусов тепла. В Альметьевске — до +22.

Артем Гафаров
Общество Татарстан

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