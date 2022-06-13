Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков с температурой до +24 градусов
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный умеренный.
Днем температура воздуха поднимется до +19... +24 градусов. В Казани, Зеленодольске и Набережных Челнах ожидается до +23 градусов тепла. В Альметьевске — до +22.
Артем ГафаровОбщество Татарстан
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