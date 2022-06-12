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Минобороны России показало запуск крылатых ракет по военной инфраструктуре Украины

14:19, 12.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России показало запуск крылатых ракет по военной инфраструктуре Украины
Фото: Скриншот

Минобороны показало запуск крылатых ракет «Калибр» Черноморским флотом по военной инфраструктуре Украины. Видео размещено в официальном телеграм-канале ведомства.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в районе населенных пунктов Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики истребительная авиация России сбила два украинских штурмовика Су-25. Еще один Су-25 украинских Вооруженных сил был сбит в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области.

Также в ведомстве рассказали, что высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен украинский склад вооружения. На нем хранились поставленные из США и Европы противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК и артиллерийские снаряды. Об этом стало известно в ходе утреннего брифинга ведомства.

Артем Гафаров
Происшествия

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