Гендиректора Елабужского музея-заповедника Гульзаду Руденко наградили госпремией

Сегодня в Москве президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения медалей Героя Труда и знаков лауреатов государственных премий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Среди лауреатов государственных премий и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

— За вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России премия присуждена Гульзаде Ракиповне Руденко. Под ее руководством Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник вошел в число ведущих музейных комплексов России, стал примером того, как нужно сохранять историческое наследие в современном, развивающемся городе, — сказал президент.

Фото: tatarstan.ru

О том, что Руденко стала лауреатом премии в области литературы и искусства, сообщалось 9 июня. Тогда Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Почетное звание лауреата государственной премии в области литературы и искусства присуждено Руденко за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России. Она стала первым деятелем культуры Татарстана за последние 16 лет, получившим эту высокую награду, обратили внимание в Министерстве культуры республики.

Артем Гафаров