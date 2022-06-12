За сутки в Татарстане зафиксировали 98 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 98 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Такое же число заболевших наблюдалось и вчера.

С начала пандемии COVID-19 заразились 151 136 жителей республики. Госпитализировали за сутки 45 татарстанцев. Вылечились от COVID-19 еще 27 человек. В общей сложности от болезни вылечились 146 803 жителя Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 995 человек.

В Татарстане с конца прошлого месяца не фиксируют новых случаев смерти от COVID-19. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 11 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Артем Гафаров