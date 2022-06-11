В Татарстане за сутки зарегистрировали 98 случаев заражения коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 заразились 151 268 жителей республики.

Госпитализировали за сутки 41 татарстанца, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Вылечились от COVID-19 еще 214 человек. Всего в связи с выздоровлением выписали 146 776 пациентов.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 995 человек.

В Татарстане с конца прошлого месяца не фиксируют новых случаев смерти от COVID-19. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 10 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Максим Кокунин