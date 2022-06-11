В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 10-летней девочки в ДТП

Фото: прокуратура РТ

По факту ДТП в Муслюмовском районе Татарстана, в котором погибла 10-летняя девочка, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование контролирует районная прокуратура, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ЧП произошло 11 июня около 14.00 на 37-м километре трассы Муслюмово — Старое Саитово. По предварительным данным, на перекрестке 56-летний водитель Volkswagen не пропустил Kia, которая двигалась по главной дороге.

Фото: прокуратура РТ

В результате аварии 10-летняя пассажирка Kia получила травмы, не совместимые с жизнью. Водитель и другой пассажир этого авто, а также четверо пассажиров Volkswagen госпитализированы. На место происшествия выезжал помощник прокурора Муслюмовского района Ильвир Бахтиев.