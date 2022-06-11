В России число пострадавших от кусов клещей составило 174 тысячи человек

В России количество обращений из-за укусов клещей в первую неделю июня составило почти 175 тысяч, сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего обратилось 174 786 пострадавших от укусов клещей, среди них — 46 568 дети. Количество обращений не превышает уровня среднемноголетних значений — 180 293.

Вместе с этим специалисты подтвердили 74 случая клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Кроме того, число выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период.

К регионам с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Томская и Тюменская области, Пермский край, Удмуртия, Кировская область и Красноярский край.

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За месяц, с 6 мая, в медицинские организации Татарстана за помощью при укусах клещей обратились 2 346 человек. Если в начале последнего месяца весны таких насчитывалось 398, то сейчас уже 2 744. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

В ведомстве отмечают, что Татарстан бьет антирекорды по количеству присасываний клещей к человеку. Этот показатель в 2,2 раза выше уровня 2021 года и в 4,4 раза выше среднего многолетнего показателя по республике.

Максим Кокунин