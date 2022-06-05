В Татарстане рекордное нашествие клещей — за месяц пострадали 2 300 человек

За месяц, с 6 мая, в медицинские организации Татарстана за помощью при укусах клещей обратились 2 346 человек. Если в начале последнего месяца весны таких насчитывалось 398, то сейчас уже 2 744. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

В ведомстве отмечают, что Татарстан бьет антирекорды по количеству присасываний клещей к человеку. Этот показатель в 2,2 раза выше уровня 2021 года и в 4,4 раза выше среднего многолетнего показателя по республике.

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Специалисты обнаружили, что клещевой энцефалит распространен в 30 районах Татарстана. К ним относятся Казань, Набережные Челны, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский и другие районы республики.

— На эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях произошло 93,8% присасываний клещами, — сообщает Роспотребнадзор.



Вместе с этим в мэрии Казани отмечают, что в городе с 4 июня ведется обработка от клещей. Места для этого выбирают специалисты Роспотребнадзора.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснял, что клещи реагируют на тепло тела человека или животного: «Они поднимаются по траве или парашютируют, ищут в одежде бреши, чтобы получить доступ к телу». Чтобы защитить себя, следует надеть высокие ботинки, штаны с резинками, куртку на резинках или с манжетами. Главное, по словам Жемчугова, закрыть голову, поскольку клещи очень любят волосы.



Артем Гафаров