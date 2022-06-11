В Татарстане работы по капитальному ремонту завершаются в 77 многоквартирных домах

Фото: Максим Платонов (архив)

Работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнены на 28%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По состоянию на 10 июня 2022 года завершаются работы в 77 многоквартирных домах — по ним выполнение составило более 90%, в том числе полностью заменены 36 лифтов в 15 многоквартирных жилых домах, рассказал глава Минстроя.

Он также отдельно выделил такие районы, как Алексеевский, Сабинский, Арский, так как у них высокий процент выполнения и работы ведутся с опережением графиков.

Фото: realnoevremya.ru

12 марта Айзатуллин рассказал, что в Татарстане на сегодняшний день построено 710 тысяч квадратных метров жилья, а темпы строительства опережают прошлогодние показатели на 16%. Выполнение плана текущего года — 26%.



План строительства соципотечного жилья выполнен почти на 47%, подрядчики отчитались о сдаче 70 тыс. кв. метров. В сфере индивидуального строительства сдано 3 766 домов, то есть 30% от плана. Всего к концу года должны быть построены минимум 12 454 дома.

Максим Кокунин