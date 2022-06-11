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Сегодня в Татарстане ожидается местами кратковременный дождь и до +25 градусов

06:25, 11.06.2022
Сегодня в Татарстане ожидается местами кратковременный дождь и до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 11 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах гроза, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +20—25 градусов. В Казани ожидается от +22° до +24°градусов, в Набережных Челнах — +20° до +24°градусов.

Синоптики также прогнозируют северо-западный ветер и западный умеренный.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозам, в праздничные выходные в Татарстане ожидается дождливая, но теплая погода. В День России, 12 июня, ночью преимущественно в восточных районах региона пройдет небольшой дождь. Днем осадки маловероятны, воздух прогреется до +15—20°С.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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